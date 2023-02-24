新竹市長高虹安昨也特別到「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」，挑戰滿滿香菜的紅豆餅。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2月24日是一年一度的「國際討厭香菜日」，繼必勝客開賣「紅糟肉圓比薩」灑滿香菜引發話題後，新竹市東南街紅豆餅專賣店「小鵲sing紅豆餅」也挑戰民眾味蕾，推出限定的「花生米血佐香菜」口味紅豆餅，引發討論。新竹市長高虹安也挑戰試吃，直呼「光想就頭皮發麻！」

店家在臉書上貼出滿滿紫米糕照片，表示「要去市場買神聖而不可分割的...香菜」，預告將推出「花生米血佐香菜」口味的紅豆餅，從紅豆餅剖面圖可見，有香菜、切塊的紫米糕，實實在在地放到了紅豆餅當中，搭配著滿滿花生卡士達醬。

網友紛紛在底下留言，「能不能預定？」、「是要跟必勝客PK？」、「今天已完食，口味比預想中的還要好吃」、「本來沒要去新竹，被嚇到一定要去朝聖一下」等，也有人說老闆之前曾推出貢丸米粉口味的紅豆餅，也令人印象深刻。

新竹市長高虹安昨也特別到「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」，挑戰這顆滿滿香菜的紅豆餅，「躲都躲不掉！」高虹安笑說，餡料裡頭扎實的包著香菜，一口咬下後，先感受到花生卡士達，香菜的存在無法忽視，最後Q彈的主角紫米高，口味相當複雜，卻很特別。

高虹安也說，原本看名字「花生香菜米血」，應該會是鹹的口味，實際上卻帶著甜味，她也不忘推廣在地美食，介紹同樣位於東南街的「玉蘭豆沙鮮乳」，建議大家來新竹，帶上一杯綠豆沙牛奶，搭配餡料滿滿的紅豆餅，就是上班族的小確幸。