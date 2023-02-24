大狗一進店，在廚房工作的曹佑寧（左起）、許富凱、陶晶瑩就忙起來了。（台視提供）

曹佑寧（右二）和許富凱（右一）本周為大狗準備膳食。（台視提供）

郭書瑤（左）和黃偉晉面對好動的黃金獵犬，有點手忙腳亂。（台視提供）

黃偉晉（左）和郭書瑤完成薩摩耶的美容。（台視提供）

湯志偉夫婦日前帶著領養的大丹狗「Double」上台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》，這隻狗體重70公斤，用後腳站起來將近一名成人的高度。湯志偉表示今天帶毛小孩來吃飯，點餐時還拿出自備的大鋼盆，食量把廚房的許富凱和曹佑寧都嚇了一大跳。

許富凱和曹佑寧開始瘋狂備餐，忙了一陣子，放在大鋼盆裡的食物看起來還是少得可憐，陶晶瑩不好意思說：「湯哥，我們真的用了平常5份的量，但放在盆子裡，看起來就像是半份。」湯志偉豪氣笑說：「沒關係，當點心吃嘛。」

陶晶瑩此時始拉生意，便詢問Double要不要洗澡、剪指甲或清肛門腺，郭書瑤聽到執行長想接「大案子」進來，立刻給她一個白眼，讓陶晶瑩驚呼︰「我被我的員工瞪了！」

而鮪魚飼養的薩摩耶「䉽䉽」及江宏恩的黃金獵犬「茶茶」也來到節目中，郭書瑤和黃偉晉第一次體驗洗大型犬隻，因為薩摩耶毛多、黃金獵犬好動，洗到最後兩人滿臉狗毛，郭書瑤形容：「我覺得好像被打了一頓，但只是洗了2隻大型犬，體力上的消耗滿大的，不過會很有成就感，今天完成了這2隻狗，覺得應該不會有更難的吧。」

《哈囉!毛小孩》每周六晚間8點台視播出、每周日晚間8點在衛視中文台播出，除此之外每周日晚間10點中華電信影劇館＋、愛奇藝國際版、MyVideo和KKTV也能收看。