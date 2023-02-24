在類戲劇中總以身分「李組長」出演的李鳳新，過去以「李組長眉頭一皺」的經典旁白紅遍大街小巷，私下的李鳳新近年生活並不順遂，2017年他傳出二度失婚，最慘時月薪只有7千元台幣。今(24日)媒體報導，李鳳新受訪透露，自己其實是政戰學校政治系畢業，誤打誤撞進入演藝圈，最近他重拾書本，就讀高師大表演藝術研究所在職專班一年級，希望未來能傳承經驗給後輩。

李鳳新早年演出類戲劇走紅，過去他受訪分享自己出道前的工作其實是職業軍人，為了父母期許到憲兵單位服役，當了11年的軍官，仍想圓演員夢才不顧家人反對去演類戲劇，外型看來正氣凜然的他，第一個接到的角色竟是殺人犯，拍戲拍了3年後才因警官角色走紅，但有感於當藝人收入不穩，2014年他一度轉行賣紅豆餅。

2020年，李鳳新上《單身行不行》，回憶當年賣紅豆餅，因名氣高常被附近店家抱怨，他想想其實自己志不在此，便決定收攤，後來他到廈門設立演員訓練公司，卻陸續遇到阻礙。過去他有過兩段婚姻，第一任太太過世，第二任太太在2017年因他不懂經營婚姻主動提出離婚，種種壓力下讓他決定重返演藝圈，「我只求對自己生命有個交代，我不會把負債給孩子，但是也不會留什麼龐大的財產給他們」。

據《三立新聞網》報導，李鳳新在演藝圈待了20年，為了精進表演，最近重返校園到高師大表演藝術研究所在職專班念書，脫離學生身分多年的他坦言，最難以接軌的就是電腦打字，發現很多工具自己都不會用，反應也比年輕人慢，需要年輕的同學幫忙，他仍有拍片夢想，希望可以順利完成台灣版《無間道》，目前正幫忙集資、籌畫中，也希望有企業主出手贊助。