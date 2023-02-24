迎接3月8日婦女節，台南台鋼獵鷹於3月4、5日舉辦「女力時代」主場周，並於24日率先公布當周主場主持人，由甜美熱情且擁有40萬追蹤者的妍言擔任，誓言當天主場要讓球迷們感受到滿滿的Girl’s Power。

外型甜美帶點陽光氣息的妍言是位「運動宅」，有深厚的舞蹈底子，從學生時期就獲得不少和舞蹈相關的獎項，曾為中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊成員以及兒童台姊姊，在告別舞台後，轉戰Lamigo TV主播台擔任球評，並開始琢磨主持，包含體育、遊戲實況、3C及論壇類型等全方位主持經驗。

妍言擔任舞者的期間雖然多在棒球圈發展，因而也累積許多喜愛體育的球迷，其實她私下也熱衷籃球賽事，「之前主持過3對3籃球賽事因此愛上籃球，甚至會到現場觀賽，因為跟Wings Girls女孩們都認識，去年還曾經到台南體驗過獵鷹主場，今年的球隊戰力又再提升，很期待活動當天球迷可以跟我一起吶喊。」妍言說。

因應3月8日婦女節舉行的「女力時代」主場周，球團特別邀請妍言擔任主持人，「在各球隊都可以看到優秀女性工作人員的身影，運動場上女性的表現、精神也很令人敬佩，賽事當天除了球員之間碰撞出來的激情，也希望能透過我的聲音讓觀眾感受到『女力』。」