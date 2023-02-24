早餐店老闆娘好心幫車禍跛腳的弟弟免費加料，沒想到弟弟消費1個多月後，竟加碼要求「贈送的火腿升級豬排」，還嗆聲「不送就是最後一次消費」。老闆娘心寒表示「慢走不送」。網友看了怒批：「真的很母湯！」「別理這種人吧，得寸進尺。」

台中知名早餐店「一心古早味蛋餅」老闆娘在臉書發文指出，第一次看到弟弟傷痕累累來買早餐，讓她心疼，偷偷在蛋餅裡加了火腿，後來得知弟弟在短時間內發生2次車禍，每次弟弟來消費，都會免費幫他加料，有時加火腿，有時加九層塔或荷包蛋。

老闆娘指出，弟弟消費約1個多月後，突然要求贈送的火腿升級為豬排，讓她疑惑表示：「你是不是忘記了，這片火腿、這顆蛋，阿姨從來不想跟你收錢，阿姨單純心疼你，幫你補充更多營養，希望你早日康復。」

弟弟一句「如果不送就是最後一次消費」讓老闆娘心寒，「慢走不送！我不要因為你的一句話，讓後面真的需要阿姨的愛而變質；我不要因為你的一句話，讓阿姨的愛沒辦法繼續持續。」

許多網友都看傻眼：「這種把別人的好當成理所當然，真的好誇張」、「太誇張、離譜了吧！」「真的是奇葩人到處都有欸！」「不要理這種無理取鬧的客人，以後不要接他的早餐。」

也有許多人安慰老闆娘：「世間人百百種，不要因此感到難過，問心無愧，做自己」、「阿姨辛苦了！什麼人都有，我們還是會支持你。」