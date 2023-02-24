2月24日，俄烏戰爭打了整整一年，改變了全世界許多事情，能源價格遽變、供應鏈碎裂，造成通膨直線上升，全球通膨率在2022年多在8％以上；及至現在，美國通膨降幅不如預期，1月份還從5.1％上修到5.3％。台灣經濟研究院長張建一24日表示，通膨黏著度很高，短時間內無法下來，民眾要自問，「能否習慣高物價了？」

台灣通膨率CPI雖然沒有美國來的高，張建一說，主計總處預估今年應在2.5％上下，去年接近3％，都破了央行的警戒線，而今年經濟成長要靠內需，民眾消費在疫後出現爆發，需求異常下可能觸發進一步的物價走高，台經院認為，今年經濟最大不確定因素是「通膨」。

除了台灣內需會刺激通膨，中國大陸解封引發的通膨會不會對台灣產生影響，或進一步惡化，張建一認為，應該謹慎觀察。

台經院調查，今年來疫情趨於平穩，室內口罩令將大幅解禁，不過民生通膨漲勢未休，各商品間恐有連鎖效應，影響消費信心層面擴大；1月間適逢農曆春節前採購高峰，餐飲業受惠企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐、出遊增加，航班旅運人次持續回升，帶動空廚餐點需求增加，故1月餐飲業營業額年增率從上月13.79％擴增至31.23％，實際上民眾也都感受到價格上漲，業者理由多是反映成本上升。

張建一說，今年上半年景氣「灰蒙蒙的」，下半年是不是好轉也還不一定，通膨還是主要關鍵，2/24滿周年的俄烏戰爭，一年來大宗物質，供應鏈受到衝擊，估計通膨會持續一段時間，美國學者相關研究，擔心美國出現連續性衰退。

台經院研六所所長吳孟道亦指出，聯準會會議記錄公開，顯示內部擔心通膨不下來，其中PCE居高到4％，是重要觀測點，現在看商品通膨有下來，服務通膨還在持續往上走高，1月還創下40年來新高，其中有房租租金下不來，升息過程有消費壓抑作用。