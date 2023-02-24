高雄市31歲林姓男子23日晚間和女友發生爭吵後，女友負氣離開租屋處，並報警說「害怕男友一個人在家的安危」，因此鹽埕分局立刻派員前往家查看，結果林男不只毫無危險狀況，還眼神飄渺、精神恍惚，看起來超chill；警方進房查看便發現屋內有毒咖啡包、大麻等毒品，看來這場吵架讓林男相當「愉悅」。警方也將林男依違反毒品防制條例送辦。

林男和女友發生爭吵後，女友生氣地離開2人的愛巢，但又「擔心」林男安危，於是報警請警方派員前往查看，沒想到來應門的林男卻毫無生命危險，而且看上去超chill，像是和女友發生爭執一樣。

果然警方依進門就發現屋內放有毒品，包括25.8公克的二級毒品咖啡包、0.7公克的二級毒品大麻，以及毒品吸食器、K盤及大麻專用袋等物，而當下還在空中飛的林男還不知大難臨頭，直到被帶回派出所才知道原來是枕邊人親手將他送進警局，讓林男頻搖頭直呼「五告衰！要在牢裡度過連假了！」

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