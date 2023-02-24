大陸央視新聞報導，大陸公安部24日召開新聞發布會，相關負責人指出，2020年到2022年，在大陸全國範圍部署開展的打擊涉野生動物犯罪專項行動中，公安機關依法嚴厲打擊以食用為目的的涉野生動物犯罪，危害珍貴、瀕危野生動物，非法狩獵、非法捕撈等犯罪。共偵辦涉野生動物刑事案件7萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人9萬餘人，收繳野生動物137萬頭（隻、條）、野生動物製品18萬公斤。

公安部稱，依法嚴厲打擊以食用為目的的涉野生動物犯罪，排查濫食野生動物問題突出的重點地區和餐館、酒樓、集貿市場等重點部位，共偵辦非法獵捕、收購、運輸、出售陸生野生動物等刑事案件7000餘起。

依法嚴厲打擊危害珍貴、瀕危野生動物犯罪。凸出國家公園、自然保護地等重點地區，深入動物園、馬戲團、中藥材市場、馴養繁殖企業等重點場所，共偵辦相關刑事案件1萬餘起，追回大陸國家一、二級保護野生動物12餘萬頭（隻）。

依法嚴厲打擊持槍爆物非法狩獵犯罪，偵辦持槍爆物非法狩獵犯罪案件2000餘起。