在建環境部分，工業局成立智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），建立跨產官學研整合推動機制，並運作智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂 4大應用場域SIG，透過SDIA串聯跨域合作，打造優質系統整合解決方案，並促成智慧顯示解決方案於場域落地驗證及經驗反饋，完善解決方案發展。另運用前瞻技術試製平台整合服務模式，協助廠商進行開發，以應用領域帶動產業鏈之發展策略，建構完整智慧顯示應用系統生態系。

在推場域部分，鏈結4大應用場域需求，將SDIA促成之解決方案導入場域實證，推動多例全台首創解決方案落地，如於北市香堤大道導入智慧指標與旗幟形螢幕，打造首座智慧指標大道；將AI魔髮鏡導入連鎖沙龍，協助染髮顧客進行AR髮色預覽；於高雄蓬萊旅運中心導入全台最大拼接電子紙，智慧疏導人流及串接觀光資訊；首創於台北捷運導入曲面顯示未來車廂，豐富捷運通勤時光。相關應用共計創造326.1萬用戶有感的服務體驗人次，並持續透過國內外展會與媒合，協助連結日本、馬來西亞、泰國等潛在國際市場商機，促成解決方案輸出至日本，進而與神戶港灣局展開國際合作。

在補資源部分，推動主題式研發計畫「智慧顯示生活科技與應用產業補助計畫」，以研發主題方式引導產業合作投入創新研發，累計補助5G應用智能藥妝AIoT顯示器、寬視角3D醫療影像手術顯示系統、車用OTT串流影音娛樂顯示器與沉浸式動感模擬座艙顯示科技等15案，期能透過以大助小、學研參與、主題引領與結盟創新等精神帶動研發應用，鼓勵創新研發與深化補助效益。

適逢全球景氣循環，顯示產業目前迎來轉型升級的關鍵時刻，工業局除了持續透過SDIA推動解決方案落地發展，並在我國5G、AIoT等應用逐漸成熟的基礎之上，透過新型態的顯示科技能量展現，建立與使用者接軌之管道，並串接多樣化情境與新商業模式，建構顯示科技結合各類服務應用之產業生態系，以因應未來無所不在的智慧生活互動需求。另為協助產業投入研發，工業局已再次公告主題式研發計畫「智慧生活顯示科技與應用產業補助計畫」補助資源，即將於2月28日截止收件，歡迎企業踴躍運用政府資源，於景氣修正階段，持續深化研發能量，儲備研發人才，先蹲後跳迎戰智慧顯示世代的發展契機，進一步拓展國際出海口，展現我國顯示產業之創新發展能量。