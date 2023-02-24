香港信報報導，深成指先升後跌，最多升4點，最高至11,889點，其後轉跌，最多挫141點或1.19％，最低至11,742點，半日收報11,779點，跌104點或0.88％，成交額為2,658.3億元。
滬深300指數半日報4,062點，跌41點或1.01％，創業板指數2,431點，跌25點或1.04％。
各類股普遍下跌，家電、汽車製造、房地產、水泥股跌逾1％，金融、鋼鐵股跌近1％。
大陸股市24日半日下跌。上證指數反覆下跌，最多跌33點或1.02％，最低至3,253點，半日收報3,264點，跌22點或0.7％，成交額為人民幣（下同）1,918.31億元。
香港信報報導，深成指先升後跌，最多升4點，最高至11,889點，其後轉跌，最多挫141點或1.19％，最低至11,742點，半日收報11,779點，跌104點或0.88％，成交額為2,658.3億元。
滬深300指數半日報4,062點，跌41點或1.01％，創業板指數2,431點，跌25點或1.04％。
各類股普遍下跌，家電、汽車製造、房地產、水泥股跌逾1％，金融、鋼鐵股跌近1％。
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