香港信報報導，深成指先升後跌，最多升4點，最高至11,889點，其後轉跌，最多挫141點或1.19％，最低至11,742點，半日收報11,779點，跌104點或0.88％，成交額為2,658.3億元。

滬深300指數半日報4,062點，跌41點或1.01％，創業板指數2,431點，跌25點或1.04％。

各類股普遍下跌，家電、汽車製造、房地產、水泥股跌逾1％，金融、鋼鐵股跌近1％。