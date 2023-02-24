近日超商推出不少網紅聯名食品，一名網友分享，網紅Joeman最近和超商聯名推出幾樣產品，其中一款御飯糰疑似銷量不佳，即便被貼上「i珍食」的六五折標籤，結果還剩了不少堆積在架上，引起網友討論，不少人坦言商品口味沒有很特別，一顆卻要59元，比起普通的御飯糰來說，真的太貴了。

一名網友昨在臉書社團《7-11全家各超商新品資訊共享》上分享照片說，超商和網紅Joeman合作推出了幾款食物，某天他到住家附近的超商逛逛，卻發現Joeman聯名的御飯糰即便貼上了「i珍食」的六五折標籤，仍在架上乏人問津。

超商和網紅Joeman合作推出了幾款食物，網友發現銷量似乎沒有很好。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）

貼文引起網友們討論，不少人表示商品本身不太吸引人，而且價格又不便宜，就完全不會想買來嘗鮮。「原價59元太貴了」、「看到原價完全不想買，旁邊一堆便宜的御飯糰可以選，口味也不差」、「原價太貴了，下不了手」、「59塊的御飯糰吃不飽又很貴」、「沒什麼特色，都只是可有可無的口味」、「這次的產品真的沒特色」。

原PO也留言更新說，透過手機App查詢「i珍食地圖」，發現Joeman聯名的御飯糰剩更多了。不過，也有網友表示，他家附近的超商賣超好，每次去都沒有了。而且貼上「i珍食」的六五折標籤後銷量更好，原本價格偏高，要入手有點痛，但打折後只要38元，讓人比較可以接受。

針對網友正反兩極的回應，Joeman也在Dcard上高EQ回應說，感謝大家的指教，他會跟廠商提出改善的建議，可以改善的地方，將會跟超商討論調整。