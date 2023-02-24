新北市海山警分局本月22日查緝毒品案，向上溯源時，在四海幫海富堂成員通訊軟體內，驚見「把人控制好」對話紀錄，並有汽車旅館、身分證件等照片，懷疑另涉及拘禁人囚，經深入追查，昨（23）日凌晨前往三峽區某汽車旅館攻堅，逮捕4名嫌犯，成功營救4名被害人，全案依法送辦。

警方表示，海山分局偵查隊、新海派出所22日查緝四海海富堂幫成員21歲蘇姓男子涉嫌販賣毒咖啡包，於追查毒品上游過程中，在蘇男與小弟的聊天紀錄裡發現「把人控制好」對話，並有多張汽車旅館內及被害人證件照片，高度懷疑蘇嫌等人涉嫌參與詐騙集團拘禁人頭戶案件，遂積極深入偵辦。

海山警方查出詐團疑將被害人拘禁在三峽區某汽車旅館，立即通報三峽分局協同偵辦，派員趕赴該汽車旅館查緝，經調閱住宿紀錄，鎖定兩間為同一人登記的房間，待有人員進出時，一舉攻堅破獲該集團，逮捕3名負責看管嫌犯，並成功營救出4名被害人。

警方調查，詐團以每本2萬元代價向被害人購買銀行帳戶，4名被害人均於本月20日先後被帶到汽車旅館限制行動，拘禁期間並未遭遇凌虐。詐騙集團則以每天2000、3000元為報酬，指使小弟負責看管被害人。

偵訊後，全案以毒品、詐欺、妨害自由罪嫌送辦，並持續追查幕後犯罪集團。