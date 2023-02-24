歌壇天后「CoCo」李玟近來屢傳婚變，先前更曬出暴瘦到42.3公斤，身上掛著引流管的照片，讓粉絲擔憂起健康狀況，昨(23日)發長文透露將入院開刀，希望大家能幫她打氣，如今，李玟二姊也透露術後恢復狀況。

李玟表示剛出生時左腿就有問題，2歲時曾動過手術，結果卻不如預期，接著吐露治療過程：「最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的」，出院後由於尚未完全恢復，僅能忍著疼痛走路，接著透露雖然身為唱跳歌手，但每次演出都是靠右腿支持全身，導致演唱會結束後腿都痛得要命，但為了呈現最好的演出給觀眾，但從來不讓外界看到她痛苦的一面。

李玟透露忍受病痛多年，導致已經無法正常生活，去年10月排舞還因為舊疾復發，導致髖關節移位壓住神經，讓她擔心無法向過往般跳舞，但也意識到或許是老天爺強迫她要面對事實，因此決定把實情公諸於世，坦言雖然內心感到相當害怕，但奇妙的是走進醫院後，害怕感覺全都消失，讓她堅信動完手術後很快就能重返舞台。

至於術後恢復狀況如何?李玟二姊回應《中時電子報》：「手術還算成功，但需要很長的康復時間，謝謝大家關心」，接著透露李玟才剛醒，不過由於「做手術後的痛楚非常大」，目前還無法跟家人對話，後續將由家人輪班照顧她。