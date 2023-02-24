27歲香港女星郭奕芯演出過《非分熟女》、《春嬌救志明》，她外型甜美，平時不吝展現出雄偉的好身材，曾被歌手張敬軒封為「當代最漂亮女星」。近日她在節目中大膽分享第一次性經驗，她坦言當年是精挑細選才找到這位帥男友，希望初夜能跟對方一起體驗至少不會後悔，被問後來有留下美好回憶嗎？郭奕芯大膽說：「沒有，因為我沒feel到」，笑翻眾人。

郭奕芯擁有33C突出上圍，過去是女團Angel girl成員的她，還曾獲周杰倫力挺，成為方文山第一位「開門弟子」，之後陸續出了3本寫真集，又因為在《非分熟女》中和吳慷仁的對手戲，讓她順利被英皇集團相中，通告工作不斷，2019年加入彭浩翔導演及《春嬌與志明》班底開拍的賀歲電影《恭喜八婆》。

過去，郭奕芯就常大方分享性經驗，2021年她上《晚吹 - 戀講嘢》聽聞主持人鄭伊琪（浩南）透露身邊有朋友喜歡在床戰時互相呼巴掌，讓郭奕芯加碼自曝遇過有相同性癖好的男友，在兩人發生關係時冷不防地甩她一巴掌，她當下傻眼，感覺不被尊重，但她轉念一想對方既然是她男友，何不嘗試享受這件事，讓其他來賓聽了也驚呼：「原來妳這麼重口味！」

據《香港01》報導，郭奕芯最近上節目分享自己「第一次」的隱私，但沒透露發生年紀，她笑說自己以前覺得一定要跟一位帥氣男友共享自己的第一次性經驗，笑說：「至少自己...以後回想起不會後悔吧」，因此非常謹慎的挑到一位男友，交往後不是因為關係穩定了才滾床，而是覺得「時候到了」，沒想到第一次仍讓她不滿意，笑說因為自己「沒感覺到」，所以回想起來「不是太開心」。