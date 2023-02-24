機場公司表示第三航廈建設進度已達45.12％，完工後桃機將成為東亞航空樞紐。1架大韓航空A380型客機滑行時經過第三航廈工地。（范揚光攝）

桃園國際機場開航44周年前夕，機場公司24日在第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，並安排大型萌兔發送巧克力給現場旅客，慶祝桃機生日快樂。

機場公司副總經理李俊德受訪時說，桃機26日開航屆滿44周年，即使歷經近3年的疫情低潮，不過解封後機場旅運量逐漸回升，相較於疫前每日平均13萬多人次的運量，現在已經回復到7萬多人次，機場公司特別感謝過往同仁、現職員工、合作夥伴、全球旅客與國人的支持。

桃園機場表示，桃機為台灣最重要的門戶，自1979年啟用至今已滿44年，在2019年更創下4868萬人次的歷史高峰。隨著國際旅遊及商務交流逐漸恢復正常，今年1月客運量為206萬9808人次，較去年同期增加2147％，約為2019年的48.7％，航機起降為1萬2975架次，也較去年同期成長37％。

為因應大幅增加的客貨運量，近年來機場公司持續進化中，除了推動各項整建工程及軟硬體設施升級，第三航廈建設截至今年1月底整體計畫累計進度已達45.12％，較預定進度超前0.05％，完工後桃機將成為東亞航空樞紐。