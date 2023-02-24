女星米可白以「葡萄姐姐」出道，此後轉換跑道，跨足挑戰主持、戲劇圈，時常在社群平台和粉絲們分享生活大小事的她，也相當關心動保議題，常常為流浪動物發聲，日前才在臉書上透露有狗狗遭到飼主暴力對待，而昨(23)晚米可白也曝光最新進度。

米可白21日在臉書分享一段3分鐘以上狗狗受虐影片，畫面中可見有人以水管抽打、更以繩子纏繞在狗狗的嘴巴及脖子，而狗狗們在影片也不斷哀號，讓人看了相當心疼，然而，米可白表示此段影片只是冰山一角，共計有多達19段受虐影片，且有4名狗狗受害。不過消息通報給新竹縣家畜疾病防治所的人員後，他們只有口頭規勸及請飼主做絕育、改善，讓米可白相當氣憤，指出：「動保法規定，只要狗狗沒外傷，沒斷手斷腳，生理機能正常，主人就能繼續養。」痛批這法規是在保護他們還是加害他們。

消息一出頓時引發網路熱議，而米可白也於昨日曬出最新發展，先是感謝各界關心，指出：「4隻狗狗，我只帶走3隻，另一隻打最兇的被飼主送給他桃園的朋友。」而桃園動保處表示會幫忙追蹤。此外，米可白更再次點名新竹縣家畜疾病防治所的人員，直言：「只用『目測』覺得沒外傷就放了飼主，把狗壓到水裡氣管不會受傷嗎？把他們綁繩呈現上吊的動作，你們覺得沒有致死之虞？」認為當時到場的2位承辦人員應該要為此負責。

貼文PO出後，不少網友在留言區熱烈討論，更呼籲大眾多多關心此事，表示：「大家繼續追蹤被打得最兇卻被飼主送走的孩子的下落後續情況」、「3隻寶貝終於脫離恐懼，但真的好擔心那隻被送走的孩子安危。」