2年前加盟成立永慶不動產三重重陽橋加盟店，店長戴啟倫落實「先誠實再成交」品牌理念，在去年的成交案件中，專任委託便占了7成，他將客戶當作朋友，設身處地站在客戶立場著想，獲得眾多老客戶的支持與信任。

戴啟倫退伍後，由親戚介紹加入中信房屋，成為了房仲經紀人，一做就是18年。離開中信房屋後，他到台灣房屋創業開店，為尋求更大的事業舞台，2020年他轉招加盟永慶不動產，他說：「永慶不動產是加盟房仲第一品牌，加上集團品牌理念與經營制度，跟我的想法契合，所以毅然加入。」2022年再開出第二家店。

加盟永慶不動產後，戴啟倫感受到永慶房產集團品牌號召力的強大，業績提升顯著，不但有單一週就成交6件的紀錄，其中竟有5件來自是專任委託，顯見戴啟倫團隊的誠實服務，獲得客戶肯定，不但願意專任委託，也會轉介親友讓他們服務，帶動專任委託的比例越來越高。

戴啟倫團隊將永慶房產集團的「誠實理念」落實到每一次服務當中。（圖片來源/永慶房產集團）

發揮柯南精神 謹慎確認屋況以保障買賣雙方權益

戴啟倫團隊將誠實服務紮實地深入每一次服務機會中，他分享去年的案例：同仁接到一件位於新北市林口區的售屋委託案，屋主7年前購入後並非自住使用，而是出租給其他人，屋主本人沒有實際入住，因此對於社區的設施相對不熟悉。

簽訂委託的過程中，同仁確實做好現場詢問調查報告書及現況說明書，詢問屋主有關社區週遭各項施設，並親自走訪社區週遭、詢問管理員和其他住戶，其中有關頂樓是否有基地台問題，屋主雖然回覆沒有，不過因為非自住的物件，屋主搞錯的狀況偶爾也發生過。

為求小心謹慎，同仁遵循永慶房產集團「標準產權調查流程」進行現場調查，針對建物屋況和周邊一一查核，因而從社區管理員口中得知，社區屋頂其實有裝設電信業者的行動電話基地台。當下除了主動回報屋主，也明列在現場詢問調查報告書中，對於所有看屋的客戶也都主動提醒。

對於電信基地台這類部分買家可能會很在意的嫌惡設施，戴啟倫要求同仁，在接洽說明或是帶看過程中，都必須主動告知買方客戶，此外，還主動提供研究報告、相關報導等，助客戶釐清觀念、破除迷思，進而做出最適當的決定。這個物件最後順利成交，買方也很感謝經紀人主動告知基地台問題。

戴啟倫把客戶都當作朋友、盡心服務，維護買賣雙方權益。（圖片來源/永慶房產集團）

誠實服務做好做滿 注重細節絕不馬虎

「有時買方說不會在意嫌惡設施，但事後被親友說一說，就會反悔、回來客訴，所以在調查結束後，我們會逐一跟買方說明屋況細節，也會請買方在現場詢問調查報告書說明處特別簽名確認。若是在成交、甚至過戶之後買方不認帳，對賣方屋主的權益是一大損害。」戴啟倫語重心長地說。

另外，針對屋況現場調查時，像是輕鋼架或維修孔等，戴啟倫也要求同仁打開檢查，以專業角度多做一點，讓成交過程更周延且圓滿，輕鋼架還能看到天花板是否有滲漏水狀況，但如果已經被裝潢包覆，則可以從前後陽台、樓梯間了解建物現況，也會由周遭鄰居家中的屋況來推測。若出現滲漏水、壁癌的狀況，就需要進一步檢查，這些細節都是一個稱職的房仲經紀人該做好的工作。

戴啟倫表示，從事房仲業以來的工作信念，就是將心比心、把客戶當親友對待，大部分的人少有不動產交易經驗，都須仰賴房仲經紀人幫忙，加上房貸一背就是二三十年起跳，因此他時常提醒同仁：「誠實告知所有已經知道的資訊，比一次成交更重要。贏得客戶信任，未來的機會就更多。」