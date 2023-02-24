石灰窯荒廢許久，被樹木盤根錯節。（林園愛鄉協會理事長陳俊強提供／高雄洪靖宜傳真）

去年活動吸引許多民眾參加。（林園愛鄉協會理事長陳俊強提供／高雄洪靖宜傳真）

為推廣林園區在地特色資源，林園愛鄉協會邀集公部門與在地社區協會約25個單位，將辦理環境教育嘉年華活動，除能認識林園在地的特色資源，也能了解各機關團體推展里山里海及環境教育的成效。平時致力於推展林園在地人文與生態環境保護的林園愛鄉協會也提到，未來將持續針對隱沒山林的石灰窯和湧泉擴大及深入調查。

走讀在地特色體驗暨里山裡海環境教育活動，將於2月28日下午1點至5點半在林園區林內槺榔公園登場，預計除林園愛鄉協會，還有屏東林管處、海保署、正修科大、建佑醫院及在地社區協會等25個攤位，展示里山里海，環境教育，海洋保育，在地特色，社區文創，健康促進等社區林業計畫成果。

說到林園在地特色，值得一提的就是石灰窯，林園愛鄉協會表示，石灰窯建造於日治時期，從當地耆老的訪談中，已有超過百年的歲月，被遺忘在山林之中，至少也超過80年之久，長時間的風雨浸蝕及植物根系的侵入破壞，有的已經破損不堪，有些完整的石灰窯，未來若能先經過安全評估及簡易修復後，將規劃走讀參訪活動，讓這些隱沒山林的「林園吳哥窟」，讓更多民眾認識，這些文化資產勢將帶動林園在地另一股生態人文旅遊的熱潮。

目前已於林園區林內里、小港區鳳林里一帶發現21座窯，今年度除了增加湧泉調查，從清水巖靈泉池為起點擴大找尋，也會增加大寮區昭明里的石灰窯調查。

林園愛鄉協會補充，除推廣林園在地槺榔、石灰窯和在地社區產業，也推廣「里山里海」環境教育，增進在地鄉民愛護鄉土資源，力行環境保育行動。