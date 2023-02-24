盧廣仲將於7月15日在高雄巨蛋舉辦演唱會。（添翼提供）

盧廣仲將於7月15日在高雄巨蛋舉辦演唱會。（添翼提供）

盧廣仲出道邁入15周年，繼二度挑戰一日2場台北小巨蛋演唱會後，正式宣佈7月15日前進高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，當天適逢他的生日，盧廣仲力邀所有小隊員一起「返鄉慶生」，笑說：「上次在高雄巨蛋開唱已經是四年前，終於再有機會回到故鄉唱歌給大家聽，就是我最棒的生日禮物。」

除了高雄場歌迷許願成真，馬不停蹄的盧廣仲也將再次啟動「2023春季巡迴」，一路從台北、彰化、台南唱到台東，門票開賣當天7秒火速完售，不僅展現超高人氣，盧廣仲也表示：「希望能用膝蓋碰膝蓋的距離，傳遞春天音樂能量，沒有買到票的小隊員不要氣餒，到時候相約高雄巨蛋一起來擊掌。」

盧廣仲去年底六度攻上台北小巨蛋創下秒殺及體力王好成績，挑戰從白天唱到夜晚，帶來精采現場實力，台北場結束後，歌迷不斷敲碗何時會有高雄場，終於在近期解鎖公布，選在7月15日二度站上高雄巨蛋開唱，並定調為「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，同步慶祝盧廣仲生日。雖台南是成長家鄉，但媽媽是高雄人，對盧廣仲來說也是成長記憶重要一環，回想上次高雄巨蛋初登場，他說：「南部人天生自帶熱情的魅力，站在舞台一瞬間就能完全享受到，相隔多時又回到故鄉演出，會安排新的曲目，期待見到大家。」

盧廣仲上半年行程滿檔，曾在2019年飛往南半球澳洲開唱的他，相隔4年確定今年4月將再次造訪，於布里斯班、墨爾本、雪梨三大城市舉辦「勵志演說」演唱會，回想上次初訪澳洲心情，他不改幽默笑說：「本來很期待看到有人被袋鼠裝進來，結果沒有，希望這次可以願望實現。」除了春季巡迴跟澳洲演出，近期也忙著投入新歌製作，接下來將有新單曲發行。