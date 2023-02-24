AT AGE THIRTY-EIGHT 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WPhC8FLOhJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2023

儘管主控羅素才打首節就因右腳踝扭傷退場，湖人24日仍在自家主場，靠著馬利克比斯利轟下全場最高25分，里夫斯也拿17分，終場124比111狠狠修理少了史帝芬柯瑞與威金斯助陣的勇士，目前戰績28勝32敗，距離西區第10爵士(也就是打附加賽門檻)還有1.5場勝差。

面對少了史蒂芬柯瑞(腿傷)、威金斯(私人原因)兩大主力的勇士，湖人開賽很快取得領先優勢，更靠安東尼戴維斯內外發威，逐漸擴大領先到兩位數，甚至最多領先到13分，上半場結束，湖人59比56領先，不過先發控衛羅素首節就因右踝扭傷退場。

來到第3節，湖人靠著比斯利、里夫斯與詹姆斯等人領軍打出20比7，重新擴大領先到16分之多，得理不饒人的湖人，更在末節一開始又打出誇張15比2猛攻，湖人領先幅度來到28分，也讓湖人總教練漢姆早早換下主力，讓比賽進入垃圾時間。

除了比斯利與里夫斯，湖人頭號球星詹姆斯只客氣拿下13分、9籃板及8助攻，安東尼戴維斯也僅12分、12籃板，取代羅素上場控球的薛洛德13分、6助攻，八村壘14分；勇士以克雷湯普生22分最高，普爾16分居次，盧尼10分、15籃板。