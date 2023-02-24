二二八事件是台灣近代史的重要轉折，台南亦有諸多知名士紳不幸於該事件及後續發展中罹難。今年中樞紀念228活動在台南市舉行，黃偉哲市長將陪同總統蔡英文出席紀念活動。為了緬懷先人並落實轉型正義，台南市長黃偉哲日前將中西區圖書館擴充為台南市二二八紀念館，並邀請台南與全國民眾前來參觀展覽，認識歷史。

黃偉哲指出，二二八事件是台灣人民的傷痛，更一度被迫忘記，使得台灣人出現「人工失憶的一代」；唯有正視過去、面對歷史，才能夠真正的化解傷痛，並且深化得來不易的民主自由。

黃偉哲說，自就任市長以來，包括出版不義遺址人權專書、將台灣文學館地址命名為湯德章大道一號，以及將中西區圖書館擴充為二二八紀念館，都是希望在市民朋友的日常生活經驗中，透過各種舉目可及的素材，落實轉型正義；二二八期間，歡迎市民朋友與全國民眾來台南的時候，到二二八紀念館參觀，認識台灣這塊土地的歷史與故事。

台南市府表示，中西區圖書館位於中西區湯德章大道3號（舊址為中正路3號），一樓為二二八紀念館，二樓則有「自由不是沒有代價的」常設展與不定期特展；此外並設有兒童區與視聽區，歡迎民眾多加利用。