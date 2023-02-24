早前有消息傳出京東計劃在3月初，推出100億元人民幣的補貼活動，支援自己營運和第三方的電商，與對拼多多開戰搶客。補貼方案將覆蓋全品項。陸媒引述京東內部郵件，指京東已經開展百億補貼的內部測試工作。

新浪科技引述一份京東內部郵件顯示，目前京東已經開啟了「百億補貼」的內測工作。此前，業界傳聞京東計劃在3月初上線百億補貼頻道，向薄利多銷的拼多多開戰。對於該消息的真實性，京東未正面回應。而這封京東內部郵件流出後，證實了有關消息。

郵件稱，為了百億補貼有更好的用戶體驗，將於面向京東內部同事開放內部眾測優先體驗。對於參與內測並發現系統漏洞的員工，京東還專門設立了獎勵金。

該郵件的發出時間是在2月23日中午，這意味目前京東已經開啟「百億補貼」的內測工作。

劉強東在去年底的京東內部講話表示，「低價是京東過去成功最重要的武器，也是以後的唯一基礎性武器。」