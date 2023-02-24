林明溱買房遭對手抹黑 控對手意圖使人不當選以訟止謗

南投縣立委補選候選人林明溱在律師林萬生陪同下，24日控告對手蔡培慧輔選陣營散布不實訊息抹黑意圖使人不當選！林明溱說，明明買的房子是2300萬元，其中1500萬元是貸款，依法向監察院進行財產申報，也有實價登錄可查詢，但南投縣議員沈夙峥、民進黨發言人黃彩玲明知，仍以文字、直播等方式造謠房子7000萬元，決定以訟止謗。

林萬生說，黃彩玲、沈夙峥等人造謠，宣稱林明溱以政治獻金買豪宅等，還刻意隱蔽林明溱買房貸款1500萬元的事實，2人早已知道所述內容皆不是事實，仍在媒體上講述錯誤資訊，刻意用假訊息誤導選民、不斷抹黑。林明溱決定控告對方陣營違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選。

林明溱氣憤說，沈夙峥等人一直說謊，明知該棟房子是2300萬元，其中1500萬元是貸款，個人已經多次澄清，而且有實價登錄、財產申報可查詢，對方知情卻硬拗，一下說房子是7000萬元，一下子又說5000多萬元買的，刻意隱蔽實情。

林明溱重申，沈夙峥等人宣稱他用政治獻金買房子，這不是事實，他競選期間用政治獻金支付兒子林儒彬薪水，一切符合法規，還抹黑他買房子時配合建商把工業用地更改為住宅用地，「該塊土地從來沒有變更過，一直是住宅區」。

林萬生指出，沈夙峥等人不斷抹黑，醜化林明溱個人形象，試圖讓選民不予支持，已經違反《公職人員選舉罷免法》中意圖使人不當選罪嫌，已蒐集相關事證提告。

沈夙崢表示，林明溱對豪宅爭議始終講不清楚，金額兜不攏，是不是涉及財產來源不明？民進黨副秘書長黃建嘉回應，民進黨都是基於林明溱說過的「心內話」來質疑他的豪宅疑雲，林明溱卻大動作提告，民進黨也將搜集資料研議舉發林明溱、林儒彬財產來源不明罪。