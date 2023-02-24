新北市長侯友宜今出席新北市議會民進黨團總召交接典禮，包括立委羅致政、新任總召鄭宇恩與新北市黨部主委何博文，都在致詞時要求侯友宜「做好做滿」別為2024選舉荒廢市政，鄭宇恩更說，侯若在開議期間參選總統或接受徵召，市政可能停擺，「可預見議會將掀起腥風血雨」。

侯友宜致詞時未回擊綠營批評，反先感謝營黨團幹部幫助讓市政順利進行，他強調，市政理應受到議會監督，呼籲大家有共通目標，不分你我、族群、黨派攜手合作讓新北明天會更好。

新北市議會民進黨團今舉辦總召集人與幹部交接典禮，由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，新任幹部還有副總召集人張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥。

中央黨部政策會執行長羅致政致詞時，其強調自己是代表民進黨主席賴清德表達對黨團的期許與努力方向，他認為，民進黨不用為了反對而反對，對市民有利益的政策可給予支持，但不用擔心被市府用議員配合款制約，也不要擔心被列入黑名單，一定要堅定永遠跟市民站在一起，扮演忠誠的反對黨，並重返執政。

羅致政接著話鋒一轉指出，「絕對權力很容易帶來絕對的腐化」，他也指出新北市府最近傳出官員涉貪、社會安全網等議題，他認為，民進黨議員在市政工作要好好的協助、好好監督，讓市府「好好做代誌」 也希望市長「好好做滿」。

何博文則說，新北未來在交通、捷運、環保、衛生與社會福利教育，人民期望非常深，新北不能沒有一天沒有市長，更不能沒有市議會好好監督，他認為，不管外面如何蜚短流長，希望市長提出2030願景，一定不要忘了對選民的託付。

鄭宇恩則強調，政建設多如牛毛，新北扮演領頭羊角色，若市長在開議期間參選總統或接受徵召，可預期市政停擺，議會也會掀起腥風血雨，朱立倫前市長殷鑑不遠，希望侯市長好好打拚，民進黨作為最大在野黨，會繼續為市政監督，也呼籲國民黨、無黨籍議員一起為市民創造福利。

立委蘇巧慧則提到1200月票議題，認為是中央為讓北台灣民眾更好，卻被國民黨收割，直言是「爭功諉過」。

侯友宜表示，國家人民利益遠超過黨派，更沒有個人， 只有府會和諧，面對新北發展，大家努力往前走，他在新北第13年，很多資深議員都了解他做事態度，期待新的議員一棒接一棒，把事情做好，現在仍有很多挑戰，但他一本初衷，不忘自己職責，努力打拚，面對該做的事，市府團隊仍要全力以赴，讓新北市明天會比今天更好，2030願景實現。