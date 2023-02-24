經濟部為營造發展太陽光電環境，推動設置各類型太陽光電案場；以畜電／農電／漁電共生、產業園區、中央與地方共同推動三大主軸，建立示範帶動設置能量。因此，已陸續有大型太陽光電案場建置完成，該等大型太陽光電案場皆有使用大容量智慧變流器之需求。

標檢局表示，為確保國內電力品質及太陽光電系統運作穩定性，該局爰於107年公告修正太陽光電變流器自願性產品驗證（VPC）之驗證標準（包含安規、併網及電磁相容等），台灣電力公司亦於該年修訂「台電公司再生能源發電系統併聯技術要點」，採認該局核發經檢測符合VPC驗證標準之具VPC證書產品，以確保案場使用之變流器皆能符合電氣安全、電磁相容及併網安全。

在MW等級智慧變流器檢測設備啟用後，除可提供廠商產品研究開發等之在地測試，節省送國外檢測之時間及費用；1MW（含）以下智慧變流器亦需經由該局指定實驗室檢測合格，始能取得VPC驗證，確保該產品品質符合需求。