近40年來，F/A-18戰機吃苦耐勞，為美國部署全球的海、空軍扛下重任，但波音制空（Boeing Air Dominance）副總裁諾德倫（Steve Nordlund）說，他們正為未來規劃。在履行國會加入2023年會計年度預算案的8架F/A-18E-F「超級大黃蜂」（Super Hornet）訂單後，波音2025將關閉生產線，不再接單。

據《防務新聞》（Defense News）和《突發防務》（Breaking Defense）網24日報導，波音在23日的聲明中說，他們將展望未來，把人員和設施灌注在其他專案上。隨著聖路易（St. Louis）的勞力和生產設施騰出，波音將能為美國空軍增產T-7A「紅鷹」（Red Hawk）全數位化教練機、F-15EX「鷹式二型」（Eagle ll）和 777X 機翼零組件，還有美國海軍的 MQ-25「魟魚」（Stingray）無人加油機。

此外，波音打算投入更多心思在開發未來專案上。