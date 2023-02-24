大阪大學中文話劇團21日在台師大公演〈宋家三姐妹〉，團員們於演出後合影留念。(台師大提供)

香港知名導演張婉婷在1997年的經典作品《宋家皇朝》，上映時期引起話題，也在金馬獎與香港金像獎榮獲不少獎項。來自日本的大阪大學中文話劇團團員，對這段民國史與人物愛恨糾葛深感興趣，在台灣文學館館長、台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力與大阪大學教授林初梅的指導下，為這部經典電影重新編寫劇本，近日並在台師大舉行公演，讓原本熟悉歷史展現不同風貌。

大阪大學中文話劇團擁有半世紀以上的歷史及優良傳統，成員主要由大阪大學外語學院中文系學生組成，除了有海外留學經驗的高年級生與留學生，也有去年春季初學中文的1年級新生。

大阪大學中文話劇團21日在台師大公演〈宋家三姐妹〉，由國際台灣學研究中心協辦。

台師大表示，本次演出由劇團成員親自撰寫劇本，歷史相關資料則是借鑑張婉婷所導演的經典電影《宋家皇朝》。故事主軸圍繞在宋家三姐妹身上，由她們的婚嫁延伸出的歷史事件、姐妹間因為丈夫的情感糾葛等。演出過程除了實事求是歷史經過，劇本中巧妙設計的對話，和姐妹們扣人心弦的獨白，也讓整齣劇的層次更上一層樓。

台師大提到，團員們除了在觀眾視線可及的範圍全力演出外，在細節的表現上也十分用心，為了配合民國時期的衣著風格與角色背景，全體成員多穿著旗袍、中山裝跟橄欖色軍服，在領巾、鞋帽跟妝髮造型上也毫不馬虎。飾演蔣介石的團員武田庸平在舞台上全程保持軍人站姿，挺拔的體態搭配一身勁裝，令人覺得既專業又敬佩。

飾演宋慶齡的團員羽田美佳說，她最喜歡宋慶齡父親宋查理及丈夫孫中山相繼死後的獨白：「大家都說戰爭中，死的永遠是男人，可是傷心的永遠是女人。」她認為，這句話很有意境跟深度。

演出宋美齡的相良菜月美表示，最喜歡的台詞，則是蔣中正對宋慶齡出言不遜時說：「你要怎麼對共產黨我不管，但我不准你動我姐姐一根頭髮！」她覺得這樣講的宋美齡很霸氣，充分展現了新時代女性的人格魅力。