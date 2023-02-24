▲瑞芳分局表示，228連假期間九份將進行交管，分為三級管制，最高級當地居民之外車將無法進入。（瑞芳分局提供／徐佑昇新北傳真）

北部地區受到冷氣團及寒流影響，降下多日大雨及低溫，許多民眾都只能「宅」在家。不過根據中央氣象局最新預報資料，預估自25日週六開始228連假期間將開始回暖。東北角地區有知名山海景點，預期將吸引大量旅客到訪或通行，新北市警察局瑞芳分局因此特別規劃228連續假期加強交通管制計畫，分三等級視情況彈性調整，若過為擁擠時，僅有當地居民及公務之車輛可進出，請出遊民眾務必注意。

瑞芳分局表示，新北市政府觀光旅遊局將於2月24日傍晚起至3月26日首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，於五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場、九份老街週邊設置打卡裝置，並規劃提燈夜遊路線，預期將吸引大量遊客及車潮湧入。警方將加強交通疏導及違規取締工作，維護當地交通順暢。

瑞芳分局交通組長黃啟峯表示，景點地區警方將透過三階段管制措施，利用當地停車場容納量來評估遊客總量做彈性交通管制疏導。

警方提醒，台2線往返車流量大，用路人若往返宜花可多利用清晨等離峰時段，警方亦將加強沿線交通違規取締，並增設移動式測速照相來遏止超速等違規。若是民眾發現有壅塞情形，可立即通報警方迅速到場疏導車潮。此外，由於受到多日大雨影響，警方表示台2線及部分山區道路可能會有邊坡落石情形發生，請民眾行經該路段務必提高警覺。

連續假期金瓜石、九份等景點交通管制措施共分三級如下：

一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

A級管制：當九份地區停車場停車量達8成(約300部自小客車)時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛(大小客車80部)，並轉搭接駁公車。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。