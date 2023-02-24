3年前陽明交大醫學系首創「醫師工程師組」，內容跨電機、資工、醫學，學生畢業後兼具「雙料」身分，除了醫師本業，也可深入利用工程基礎進行專業醫學研究。因反應熱烈，陽明交大電機系也決定在今年，成立「醫學電資組」並開始招生。

陽明交大電機系主任劉建男表示，新成立的「醫學電資組」可讓具跨領域才華的孩子，有機會探索自己更多潛力；近年數位醫療市場崛起，未來醫療結合科技，將是一大趨勢。

劉建男強調，電機系「醫學電資組」跟醫學系最大不同，就是留在二類組招生，鼓勵電機系學生，在不增加畢業學分及修業年限的前提下，比別人多學習醫學基礎課程，還能認識醫學的老師、同學，拓展人脈。

陽明交大醫學系副主任楊智傑認為，因應現代科技發展，跨領域門檻愈來愈高，若還是按照現在的醫學教育思維，「未來的醫師恐怕無法面對醫療科技發展日新月異的挑戰」。希望藉由與電機系的合作，培養學生成為醫界及工程師的領頭羊。