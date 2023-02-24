南韓女星徐有晶曾在《九尾狐外傳》、《陽光先生》、《紅丹心》等多部戲劇中演出，受到大批觀眾喜愛。而她在2017年宣布與交往僅3個月的男友閃婚後，也曾在新婚1年時登上真人秀節目《妻子的味道》，夫妻倆大方在鏡頭前擁抱、熱吻，讓觀眾看得害羞不已。但沒想到結婚6年的她，竟在昨（23）日晚間宣布離婚，令不少人相當震驚。

徐有晶於23日深夜突然在社群媒體上自爆，表示之前因為家人受傷讓她感到害怕與恐懼，因此一直不敢對外透露，但總有一天事情會被揭發，才覺得這件事情應該由自己親自說出口，因此便鼓起勇氣說出真相，徐有晶透露結婚後組成家庭並生小孩，一直試著努力生活下去，但夫妻倆似乎沒辦法遵守婚前約定，如今決定離婚已有一段時間，坦言最對不起的就是女兒，如今徐有晶也為了保護家人而出面公開離婚消息。另外附上的照片中，只見她與女兒的手上都貼著紗布疑似受傷，讓不少人懷疑她受到家暴，而紛紛留言替她加油打氣，但目前她已將社群媒體轉為私人帳號。

事實上，徐有晶在2017年9月宣布閃嫁大3歲的圈外人時，震驚所有人，但徐有晶仍相信兩人是命運般的相遇，2018年還一起登上真人秀節目《妻子的味道》公開新婚生活，夫妻倆還在節目中不斷地又親又抱，甜蜜的像熱戀中的情侶般，讓不少觀眾羨慕不已，更被封為「18禁新婚夫妻」，後來她也因為備孕而離開節目，2019年便順利誕下女兒，但沒想到當時令眾人羨慕的婚姻生活，如今卻疑似家暴而離婚，也讓不少人相當感嘆。

서유정 이혼이유 나이차이 딸 자녀 충격적이다 https://t.co/lIGdomGleL — 소싱 (@hobac7777) February 24, 2023