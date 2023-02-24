陳品言（摘自調查局官網）

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯案，新北地檢署昨偵結郭男員工及澎恰恰金主林秉文18人，調查局查出，郭哲敏以「睿世軟體科技股份有限公司」名義，從事地下通匯，4年匯兌資金逾200億，並發現郭男及帳房陳品言2人目前疑分別藏匿泰國、柬埔寨，24日將郭、陳2人列為「外逃追緝要犯」，全面緝捕中。

調查局表示，睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自2018年間起經營人民幣、港幣、新台幣及美元異地換匯業務，相關業務由睿世公司員工陳品言及林姓女帳房分工辦理，陳、林2員依照郭哲敏指示安排資金調度及製作財務報表事宜，經手地下匯兌資金共約台幣200餘億元，涉嫌違反《銀行法》。

郭哲敏、陳品言2人在得知新北地檢署指揮刑事局偵辦洗錢案後，於去年10月26日分別搭機出境，調查局接獲情資，懷疑郭、陳2人藏匿於泰國、柬埔寨等地，新北地檢署已於去年11月11日對郭哲敏發布通緝，另於去年12月22日對陳品言發布通緝。

郭哲敏被控於2018年起陸續成立多間公司，協助客戶地下匯兌，經手金額超過27億元，新北地檢署昨依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法等罪起訴澎恰恰金主林秉文和郭男員工等18人，郭男、張姓和陳姓員工3人則另行發布通緝。

新北地檢署去年11月間展開第一波搜索，查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT（折合約2.06億元）、手機、存摺等證物，今年1月又兵分11路前往郭男公司員工、幹部家中，以及工作資料存放場所，查扣128萬餘元現金、手機和隨身碟等證物，並約談多名被告，其中有7人聲押獲准。

檢方指出，郭男2018年起經營睿世軟體公司，出售包網、博奕遊戲開發等產品服務給中國、東南亞等地的賭博網站業者，郭男賺取大筆資金後，將賭博獲利轉為非法經營國內外匯兌業務的資金，並以小弟名義成立多家人頭公司，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台，隱瞞地下匯兌非法事實，匯差獲利超過1億元。

另外，郭男2020年也與林秉文合作，使用PG TALK必礦公司的PG點數作為金流，林秉文明知PG點數沒有實名認證自然人，無法確認金流去向，且依平台規則，僅有簽約商家可PG點數換回新台幣，林秉文仍接受合作，讓郭男得以點數換取新台幣或虛擬貨幣。

郭男犯罪集團2020年間還利用PG點數為詐欺集團洗錢，將不法金額轉換為點數、泰達幣，最後再轉為現金給與詐欺集團，不法所得129萬3000元。

檢方指出，該案經手不法金流達數十億元，對金融秩序穩定和金流透明造成嚴重危害，不過郭男的杜姓帳房和其餘5名員工犯後都否認犯行，態度不佳，林秉文也否認有涉及幫助詐欺及洗錢等罪，態度難認良好，請求法院從重量刑。