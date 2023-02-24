台灣盛產地瓜，到處都可看到好吃的地瓜。高齡醫學內科醫師傅裕翔指出，地瓜含有膳食纖維可幫助減肥，且還有其他好處：預防心臟病、改善腸道環境、控制血糖及顧眼睛。

傅裕翔在臉書發文指出，地瓜不只好吃，還有5項好處。不過他也提醒，要注意地瓜優點是蒸或煮的原型食物，地瓜再製品，像是地瓜薯條、地瓜球、地瓜圓，就不一定有這麼多好處了。

●預防心臟病

傅裕翔指出，地瓜含有大量膳食纖維，可以降低膽固醇。而黏性蛋白質等多醣類物質，可防止血管動脈硬化，預防心臟病。

●改善腸道環境

膳食纖維可以促進益生菌的生長，抑制壞菌數量，提升腸道的好菌數量，幫助維護腸道健康，減少腸道問題發生。

●幫助減肥

傅裕翔說，地瓜是營養價值豐富的澱粉類食物，含有豐富的膳食纖維，可以增加飽足感，很適合取代營養價值較低的白米飯、麵條等，但還是要小心別吃太多。

●控制血糖

地瓜屬於中升糖指數（GI值大約69），膳食纖維豐富，也易維持飽足感，較不會引起血糖和胰島素波動，有助於控制血糖。

●護眼顧視力

地瓜富含「β-胡蘿蔔素」，可以幫助維持視力，降低黃斑部病變機率。