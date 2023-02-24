全球通膨升息，消費性電子需求轉趨保守，PCB產業2022年第4季進入庫存調節階段，鉅橡2022年第4季合併營收3.13億元，年減率10%，致使全年合併營收13.7億元，與2021年持平，不過，公司雖面臨PCB供應鏈庫存水位調節及受到原物料價格波動之影響，然受惠昆山土地廠房廠處分利益挹注，其他損益一次性貢獻，致全年營業淨利較2021年同期增加，推升歸屬於母公司稅後淨利2.8億元，每股稅後盈餘3.47元。

鉅橡表示，台灣擁有全球最大PCB產業鏈，台商兩岸板廠總產值6963億元，全球市占率逾3成，且產業趨勢以軟板需求量最大，隨著高速運算(HPC)、5G、電動車、資料中心等新興應用成長，ABF載板需求顯現，鉅橡挾PCB耗材高市佔率優勢，藉由PCB大廠產品應用擴增與擴廠需求，帶動墊板與電木板相關業務穩健成長。

由於農曆春節長假工作天數減少，鉅鐌2023年1月合併營收0.75億元，年減40.19%；展望第1季，鉅橡表示，第一季將觀察下游庫存調節，與新伺服器平台帶動ABF載板需求，預期伺服器與汽車領域為PCB供應鏈兩大成長動能，公司挾PCB耗材高市佔率優勢，墊板與電木板需求將隨著PCB業者需求同步成長，加上美耐板市場，持續開拓新市場經營，今年第1季可望維持去年同期水準。

鉅橡於2015年前成立「鉅莊企業」，跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，隨著產品逐漸打開市場知名度，亦帶動業績明顯成長，鉅橡表示，公司美耐板主力產品因性價比高，廣受消費市場青睞，面對市場競爭，在地化生產優勢與提供彈性的接單交貨服務，以期爭取更多的室內裝修服務，預估今年美耐板產品營收可望較去年成長40%。

展望上半年，鉅橡表示，目前PCB產業1-2月訂單觀望保守，將觀察大陸寬鬆防疫，陸續解封提振經濟的消費成長力道，且隨著電子產業旺季3-9月來臨，鉅橡將積極調整產品組合，在美耐板營收規模持續穩健下，PCB產業海外市場布局，於PCB擴廠需求、新產能持續開出，5G、AIoT及HPC與消費性電子新品等終端應用需求擴增，中長期營運展望正向。