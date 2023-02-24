美國知名旅遊網紅Drew Binsky和妻子受交通部觀光局之邀，近日來到台灣進行為期5天的旅遊，體驗台灣豐富多彩和獨特的文化，並將在社群媒體上分享他們創造的台灣故事旅程。

旅行中，Drew將先體驗台灣的夜市文化，品嚐各式各樣美食，並將前往屏東排灣族禮納里部落、舊筏灣部落和魯凱族阿禮部落深入體驗台灣原住民傳統文化，包括原住民的美食、生活方式、特色服裝文化、傳統建築等，並與耆老、專家訪談。

Drew和其新婚妻子還將體驗交通部觀光局所推出的「新景點新玩法」結合台灣高鐵周遊券，輕鬆暢遊台灣南到北。停留台北期間還將體驗著名的北投溫泉區，享受舒適的溫泉浴，感受台灣的浪漫氛圍，預計將製作1部長達20分鐘的影片於Youtube及Facebook發布、1則Instagram Reel及1部短影音。

觀光局長張錫聰表示，Drew Binsky走遍全球197個國家，可將台灣的美麗風光和豐富多彩的文化與全球旅客分享，有助於在國際市場推廣台灣觀光。特別是行程重點聚焦在台灣觀光特色-原住民人文風情將可增添更多的觀光吸引力，希望透過Drew的分享，藉由他的千萬粉絲的人氣，吸引更多的國際旅客到訪台灣，體驗台灣獨特的風情和魅力。