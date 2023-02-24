維護幼童就學權益及安全，新北市教育局去年共辦理學幼童車動靜態稽查599次，稽查的重點包含查核滅火器、安全門等相關安全設備是否符合相關法規，其中查獲7輛違規幼童專用車，以及24輛違規補習班或課照中心車輛，累計裁罰17萬4000元。

教育局進一步說明，7輛違規幼童專用車，其中2輛載運對象不符、2輛幼兒園以未經本府核准使用的幼童專用車載運幼兒、1輛滅火器過期、1輛未定期檢驗、另一輛司機已逾65歲；補習班或課照中心車輛違規樣態為未核備車輛共計20輛，同時併有違規樣態為1輛超載、3輛車齡已逾10年，皆已完成糾正或依法裁罰。

教育局日前至中和區自強國小周邊進行學幼童車擴大聯合稽查，共攔檢6輛學幼童接送車輛，包含4輛補習班車輛及2輛幼童車；違規車輛共3輛，違規樣態為未核備車輛、車齡逾10年及變更座椅，將依行政程序請補習班陳述意見，再依兒童及少年福利與權益保障法第90-1條裁處。

教育局表示，針對學幼童接送車輛安全督導機制，除聯合稽查小組每周安排1至2次動態稽查外，另針對車輛數較多或違規率高的地區，於開學初或學期末亦加派人力加強查察。

教育局呼籲，家長可以協助檢視貴子弟所乘坐車輛是否有違規情事，邀請共同填寫「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(網址：https://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)。相關業務詢問窗口：幼兒園車輛為（02）29603456分機2898（教育局幼兒教育科）；補習班、課後照顧中心車輛為（02）29603456分機2595（教育局社會教育科）。