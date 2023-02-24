首件國民法官案開庭，被殺害的施男家屬到庭聆聽。（陳淑芬攝）

全國首件國民法官案今天在台中地院首度開庭，業務員黃男去年10月間因感情糾紛殺害施男13刀致死，他今天出庭坦承侵入住宅，辯稱不滿對方嫌棄言語，否認有殺人犯意。檢辯針對犯意、起訴書列雙方相識背景恐造成「預斷」及司法精神鑑定等爭點進行攻防，審判長唐中興諭知下次準備庭在3月3日開庭。

國民法官案今年上路，首件業務員殺人案眾所矚目。22歲黃男在2022年就讀大學時認識施男，兩人畢業後成為直銷公司上下線關係，黃對施頗有好感，兩人曾因感情問題爭執，黃買2支長刀在同年10月19日晚間到施租住處，帶鎖匠開鎖進入，因施未歸等到隔天離開；當晚間2度持雙刀入侵躲在廁所，施返家後，兩人發生爭執，黃持刀猛刺施13刀，導致施送醫身亡。

黃犯後向警方自首，檢察官偵結依殺人及侵入住宅罪嫌起訴，該案符合國民法官案件要件所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、故意犯罪因而發生死亡結果等要件，符合國民法官案要件，由台中地院庭長唐中興擔任審判長，成為全國首件國民法官案，今天首度開準備庭。

黃男出庭時精神狀況低迷，回覆提問發言遲緩、口齒模糊，辯護律師說明，他受服用精神疾病藥物，思考及言語都受影響，要求法官給予空間；審判長過程中要求黃進一步說明，辯方律師也提出意見，審判長直言「不要干擾我開庭」，只是要他音量大聲一點，旁邊有2名法警照護；被害家屬3人到庭聆聽，施父以訴訟參與人身分出庭。

黃男當庭陳述，他對侵入住宅認罪，但否認有殺人犯意，因施幾次嫌棄他有精神及心理疾病，他只是去等他，並沒有殺害他的意思。

檢辯爭點在有無殺人犯意、動機、雙方是否因爭執搶刀失手、是否符合刑法19條的行為時辨識能力、刑法59條的情堪憫恕及兩人相識背景列入起訴書犯罪事實等。

辯方律師質疑，黃、施兩人早在案發1年前認識，起訴書的犯罪事情內容提及雙方好感、萌生感情等不宜帶入，以免造成國民法官「預斷」；檢方則認為，兩人相識背景、動機及犯案過程有助於理解殺人動機，簡略記載反而會加重防禦負擔。

辯方律師聲請司法精神鑑定及量刑鑑定，檢方對精神鑑定不爭執，但認為沒必要量刑鑑定，檢辯並針對聲請調查證據、國民法官選任程序、鑑定機構及審前說明進行表達意見。

審判長針對國民法官選任程序指出，鑑定流程歷時逾1、2個月，待完成鑑定後再進入選任程序，將從國民法官複選名冊中隨機選出150名候選國民法官，經選任出6名國民法官及2名備位國民法官，參與審判。