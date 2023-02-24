掃黑、打詐、緝毒三拳齊發 全國共逮1224嫌犯到案

警政署聯合高檢署自2月13日起至24日止，針對幫派暴力與相關衍生犯罪，實施同步掃黑、打詐、緝毒行動專案，強力掃蕩幫派賴以維生的詐欺、毒品犯罪，並聚焦打擊幫派不法分子，警政署長黃明昭24日至刑事局檢視查緝成果，表示將持續聯合各部會落實執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」、「新世代反毒策略行動綱領2.0」，並責令各警察局貫徹「掃黑專責隊」運作，發揮團隊戰力、戮力清剿幫派犯罪。

刑事局拘提竹聯幫明仁會康姓男子等人到案，查扣各類棍棒刀械等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

這次專案行動，共動員全國警力8294人，掃黑部分共執行治平專案65件、犯嫌393人；打詐部分共查獲詐欺集團156件、犯嫌656人；緝毒部分掃蕩涉毒營業場所143處，其中幫派組合經營處所計12處、犯嫌175人，其中13人具幫派身分，破獲重大毒品案件計29件。

查獲幫派分子包括竹聯幫仁堂明仁會、弘仁會、靜安會、信堂、孝堂、青堂、豹堂、竹友會，以及天道盟太陽會、正義會、同心會、天世會和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，並掃蕩幫派組合經常活動處所計2292處，查獲各式槍械57把、不法金流達3754萬餘元。

刑事局偵四大隊查獲竹聯幫仁堂明仁會康姓男子等14人，連續涉犯恐嚇、街頭聚眾滋事等案件，查扣鋁棒、角鐵、甩棍、空氣槍、電擊棒、彈簧刀、本票及手機等證物，全案依組織、傷害、妨害自由、毀損、恐嚇等案移送偵辦。

刑事局偵七大隊查獲蔡姓男子涉嫌協助詐團，以假投資、防疫補貼名義送上千萬釣魚簡訊， 經清查計數名被害人遭詐騙、財損金額逾千萬元。專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲蔡嫌等21名犯嫌到案，查扣600萬元、犯案手機等證物，全案詐欺、組織等案移送偵辦。

刑事局偵二大隊破獲明仁會幫派分子利用通訊軟體以「外送到府」方式對外販售毒咖啡包，並將成員分為「客服組」、「製造組」、「配送組」進行交易。專案小組查獲陳姓犯嫌等8人到案，查扣235萬元、封口機、毒品咖啡包1216包、分裝工具等證物，販毒集團幹部等4人均經法院裁定羈押禁見。

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