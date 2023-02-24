台積電近日傳出大規模招募廠區消防安全及危險物品管理人員，廣邀消防人員轉職，據傳新北市消防員至少6名消防官員在年後提出辭呈，今（24）日消防局證實，今年1月迄今有4人離職，階級最高係名2線4星外勤副大隊長，均已轉職到台積電任職，消防局也給予祝福。

據了解，今年離職的4名消防官員從2線1星到2線4星，多為在消防局內擔任內勤科員職務，最高階則是1名2線4星的外勤救災救護大隊副大隊長，4人的共通點均有「消防設備師」證照。傳聞台積電開出每月至少12萬元薪資，加上年終及紅利，年薪可達360萬元。

新北市消防局指出，今年1月迄今確實有4人離職，原因均註明為「職涯規畫」，由於每年都有10至20人左右因各種原因離職，原本並未對該4人細就原因，但經後續了解，確認均已轉職到台積電。

消防局表示，經查農曆年後有4名消防人員離職，轉換跑道至台積電，代表新北市消防局人員相當優秀，獲得社會企業及各界的肯定，未來更期待可以將新北市消防局最優秀的公共安全及防救災能量，推展到社會各界，對於同仁有更好的發展，都予以肯定與祝福。