新北市違章拆除大隊涉嫌包庇違章屋主未拆違建，拆除大隊李姓大隊長、陳姓科長、藍姓承辦人日前遭收押禁見，檢調追查發現，前新北市議員陳文治涉嫌替屋主關說，新北地檢署23日發動第二波搜索約談，訊後依違反貪汙治罪條例圖利罪聲押禁見陳文治，新北地院昨深夜裁准。

檢調調查，李男等人是拆除大隊主管、幹部或承辦人，去年10月間辦理板橋區某房屋夾層違建拆除案時，明知應立即拆除夾層違建或樓梯，並使用永久性材料封閉夾層，但卻同意屋主以設置保麗龍磚牆方式佯裝封閉，同時拍照結案，使屋主免拆夾層違建，繼續使用違章建築。

新北地檢署檢肅黑金組檢察官陳錦宗16日指揮桃園市調查處兵分2路搜索，約談新北市違章拆除大隊李姓大隊長、陳姓科長、藍姓承辦人、陳姓班長等被告及證人6人到案，訊後李姓大隊長、陳姓科長、藍姓承辦人依違反貪污治罪條例等罪遭收押禁見，陳姓班長限制住居。

新北市工務局回應，遭收押的3名同仁依規定停職，靜候司法調查，尊重同仁為維護自身清白，爭取抗告的權益。

未料事後有知情者爆料，陳文治涉嫌替屋主關說，是本案關鍵人物，但檢調卻未在16日約談，質疑是辦藍不辦綠，透過司法手段重創侯市府形象。新北地檢署當時回應，案件目前偵查中，不便說明，23日即展開第二波搜索約談。