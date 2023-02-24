香港信報報導，人民幣離岸價下滑，盤中貶破6.94關，最低至6.9444，下滑286個基點，為去年12月30日以來最低。

恒指24日開盤跌127點報20,223，已是早段高位所在，盤中最多跌344點，低至20,006，創近兩個月低位，臨近中午跌勢收斂。

最終恒指半日收報20,063，跌287點或1.4％，國指報6737，跌1.8％。科指午收4062，跌2.1％。半日成交額為574.52億港幣。

美元強 人民幣貶破6.9
恒生指數半日收漲 聯想集團漲逾7％
《港股》陸股給力 恆指收漲0.8%
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