香港信報報導，人民幣離岸價下滑，盤中貶破6.94關，最低至6.9444，下滑286個基點，為去年12月30日以來最低。
恒指24日開盤跌127點報20,223，已是早段高位所在，盤中最多跌344點，低至20,006，創近兩個月低位，臨近中午跌勢收斂。
最終恒指半日收報20,063，跌287點或1.4％，國指報6737，跌1.8％。科指午收4062，跌2.1％。半日成交額為574.52億港幣。
人民幣24日上午走弱，離岸價對美元貶破6.94關，創年內低點，令港股三日跌535點後，盤中再挫逾三百點，險守兩萬點大關。
香港信報報導，人民幣離岸價下滑，盤中貶破6.94關，最低至6.9444，下滑286個基點，為去年12月30日以來最低。
恒指24日開盤跌127點報20,223，已是早段高位所在，盤中最多跌344點，低至20,006，創近兩個月低位，臨近中午跌勢收斂。
最終恒指半日收報20,063，跌287點或1.4％，國指報6737，跌1.8％。科指午收4062，跌2.1％。半日成交額為574.52億港幣。
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