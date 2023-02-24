雲林縣長張麗善（右四）宣傳馬鈴薯節。（周麗蘭攝）

馬鈴薯可以料理成很多美食。（周麗蘭攝）

雲林縣馬鈴薯產量占全台4成3，斗南鎮又占全縣3成，也是全台最大鄉鎮產地，農民多與食品工廠契作種植以炸成薯條、洋芋片，斗南鎮公所下周舉辦馬鈴薯節，準備11道創意料理共1萬1000份，讓民眾品嘗與觀摩，希望斗南馬鈴薯成名！

縣長張麗善表示，雲林縣是養豬、產稻、馬鈴薯、醬油大縣，雲林出售食材做成的咖哩便當，每年營業額高達1億元。

斗南鎮公所今（24日）宣布3月4日將於斗南鎮全佑老人長期照顧中心停車場舉辦「馬鈴薯成名之路」創意料理品嘗活動，還有馬鈴薯寫生、馬鈴薯挖挖樂、農產品市集。

斗南鎮長沈暉勛表示，大家只知道馬鈴薯可以炸薯條、做咖哩飯，不知道它還可以變成很多美食，3月4日準備馬鈴薯創意料理，總共11道，歡迎大家來品嚐，帶動馬鈴薯更多使用量。

將上場的馬鈴薯美食包括世唯馬鈴薯起司餅乾、大德工商馬鈴薯小鬆糕、千層蛋捲、Jane 手做馬鈴薯大阪燒、冰不厭炸馬鈴薯冰淇淋、清原馬鈴薯平安雪蓮圓、南昌馬鈴薯竹筍沙拉、六房媽祖馬鈴薯蛋糕等。

縣議員簡慈坊表示，想下田親手挖馬鈴薯的民眾，請攜帶112年1月、2月發票兌換精美馬鈴薯採摘袋及馬鈴薯採摘體驗券，5張票換1份，1人限兌換1份，馬鈴薯採摘體驗上、下午各1場次，發票全數捐贈斗南鎮社福團體。

文觀處長陳璧君說，張縣長上任以來成立文化觀光處， 結合在地農業發展農業休閒觀光，馬鈴薯節是一個很有指標性的活動，讓外縣市朋友來到雲林縣可以體驗赤腳踩在腳土地，感受土地給人們的恩賜，在公所和縣政府合作之下，雲林從農業大線轉型為觀光大縣指日可待。