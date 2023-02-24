有全台最美派出所之稱的后里泰安派出所櫻花祭來了！二二八連假將至，台中市警察局在臉書貼文邀請民眾前來賞櫻，並發布相關交通管制及停車資訊，不過照片中的漂亮女警卻引起網友們暴動，歪樓跪求警花IG。

台中警放大絕！祭超正警花邀賞櫻，網歪樓暴動：可到她心裡？(翻攝臉書TCPB 局長室)

台中警放大絕！祭超正警花邀賞櫻，網歪樓暴動：可到她心裡？(翻攝臉書TCPB 局長室)

台中警放大絕！祭超正警花邀賞櫻，網歪樓暴動：可到她心裡？(翻攝臉書TCPB 局長室)

台中市警局臉書粉專「TCPB局長室」今日上午發文邀請民眾228連假不妨來「全台最美派出所」─后里泰安派出所郊遊。由於駐地周遭的八重櫻已紛紛盛開，吸引不少慕名而來的民眾前來欣賞，警方也將在周遭實施彈性交通管制，並規劃行人徒步區，請準備前來賞花的朋友們配合現場同仁指揮並將車輛停放至周邊停車場，或多多利用大眾交通工具前來參與盛會。

交通管制時段從2月18日至3月5日，假日上午8時至晚間6時，警方在相關管制路段及路口，將會設置指示牌，並視情況派遣警力引導人車通行。

另外也提供停車資訊，駕車前來的民眾可將車輛停在泰安鐵道文化園區（泰安舊火車站）旁停車場；而行人徒步區規劃底點為福興路段（泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口）、安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛歪樓留言「需要對櫻花做什麼，我才會被警花盤查」、「請問賞『警花』，在這邊排隊嘛！？」、「小編這次必須交出IG了！」、「真的是人比花嬌」、「賞花賞月賞美警」、「可以去她心裡嗎？」。