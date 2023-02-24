警方於去年10月將邱姓等3名嫌犯拘提到案，查扣不法所得63.5萬元，工作手機6支等證物。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局第一分局執行清源專案2.0，與周邊金融機構合作打擊詐騙，經追查發現邱姓嫌犯等3人，透過在臉書各大投資社團下方留網址，拉人加入群組不斷洗腦被害人入金，嫌犯再將以贓款購買虛擬貨幣洗錢獲利，警方持續擴大追查，鎖定廖姓等5名共犯涉有重嫌，陸續拘提後，依詐欺、洗錢等罪嫌，送新竹地檢察署偵辦。

臉書社團拉人加Line 竹市警破獲假投資虛擬貨幣詐欺水房

新竹市警一分局執行清源專案2.0強力打擊詐騙案件，與周邊各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑即時向警方示警，其中1間銀行行員發現，提款民眾帳戶金流異常，立即通報第一分局。

警方陸續調閱資料，比對165反詐騙平台，發現該異常帳戶是假投資詐騙案件之第3層洗錢帳戶，於是成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現嫌疑人邱姓嫌犯等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團。

據了解，詐團是在臉書各大投資社團下方留言網址，吸引被害人加入Line群組後，不斷洗腦被害人投資入金，並利用被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶之漏洞，再以自身帳戶，作為詐欺集團之第三層洗錢帳戶，進行水房工作。

詐團將贓款經層層轉匯後，再分別提出，並以贓款購買虛擬貨幣，藉此洗錢獲利。專案小組報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦，並請銀行協助示警3嫌名下帳戶，於去年10月將邱姓等3名嫌犯拘提到案，查扣不法所得63.5萬元，工作手機6支等證物。

警方持續擴大追查，調閱、分析3名嫌犯的電磁及涉案交易明細紀錄，並比對165系統，鎖定詐騙集團廖姓等5名共犯涉有重嫌，分別於2月17、18日陸續將他們拘提到案，並依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新竹地檢察署偵辦。