行政院將發放國際自由行來台旅客50萬份觀光消費金5000元，以電子票證或住宿折抵優惠吸引國際觀光客來台。國民黨立委洪孟楷今建議，應分成「食宿遊購行」5張千元coupon，讓各行業能夠拿出最好服務和產品，爭取國際觀光客青睞。

洪孟楷表示，行政院擬發給來台觀光客每人5000元，應是希望藉此當火種，鼓勵觀光客選擇來台旅遊，增加誘因多加消費，但50萬份5000元自由行獎勵總金額高達25億元，錢要花在刀口上；政府別只想著花錢了事，而是真正能夠讓國內各業者受益，也帶動全方面的觀光產業復甦。

洪孟楷說，國際觀光客，尤其是背包客，多是：網路世代，會上網做足功課；習慣坐大眾運輸工具移動，所以遊玩範圍仍以大眾運輸方便地點為主；行李從簡、精打細算，對價格是相對敏感族群，政府要對這樣的族群行銷，就應對症下藥。

洪孟楷主張，把5000元分為五張千元coupon券，「食」券能吃餐廳、也能吃小吃，可規劃更小面額，或是使用電子票券方便個別消費；「宿」券可用在某晚的住宿，提升住宿品質；「遊」券特別針對風景區、遊樂園、觀光工廠、農場等需要門票入場之處；「購」券則能花費在購買伴手禮的項目上；「行」券可供計程車、自駕租車等使用，讓方方面面的業者都能拿出良好服務，共同賺取觀光之財。

洪孟楷說，政府既然要提出25億元補助國外觀光客到來，就不該花費全集中在某些特定商家，且每花出的1塊錢，都應該想著怎麼讓觀光客再掏出5塊錢，把來台灣美好體驗延續。