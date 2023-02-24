高雄全家海神職業籃球隊25日迎戰中信特攻，立陶宛巨神兵庫薩斯傷癒歸隊，總教練喬伊斯也期許，在當家大鎖林任鴻膝傷缺陣之際，吳曉謹、蘇文儒、余純安、邱子軒等替補球員能把握機會適時挺身，幫助球隊帶回勝利。

高雄全家海神隊本季五度與中信特攻交手，總教練喬伊斯認為其中四戰有打出水準，唯獨11日庫薩斯比賽中左眼受傷提前退場，對戰落居2勝3負，喬伊斯說：「很可惜該役我們在最後關鍵時刻沒能把握，斷送贏球契機。」

庫薩斯12日對雲豹及18日對台啤因左眼傷勢缺陣，所幸經過兩周恢復，目前已無大礙。面對近期延攬新洋將的中信，喬伊斯指出，「我們是本季唯一兩度擊敗中信的球隊，此役目標扳平對戰成績，並力拼在例行賽結束前縮小勝差，爭取例行賽龍頭。」

迎戰中信，喬伊斯一則以喜一則以憂，喜的是庫薩斯傷癒歸隊，卻頓失大將林任鴻，「他是非常好的球員，尤其是我們隊上相當倚重的鋒線。但另一方面，代表替補球員有更多上場機會，幫助球隊克服難關。」

「包括吳曉謹、蘇文儒、余純安，甚至菜鳥年的邱子軒都在場上有穩定出賽時間，就看誰能有效把握機會、挺身而出，為球隊做出貢獻，就能獲得更多上場時間。」喬伊斯說。