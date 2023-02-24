有民眾在臉書社團爆怨公社中貼文表示，去年他的母親跟著「紅燈左轉燈號」一起左轉被開罰單，事後他已將罰單繳納，未料近期又收到催繳通知，還好他有保留繳納收據，他打電話詢問監理站，服務人員才跟他說有繳但沒有結案！他忍不住說還好有保留收據，不然就吃啞巴虧了。網友也留言大罵「真的是賊仔政府！」

網友貼文表示，去年因為母親跟著「紅燈左轉燈號」一起左轉被攔停開了罰單，後來跟我母親簡單說明了一下，她才知道那是給汽車看的，當下收到罰單後也馬上去繳了。

但是今天卻又收到催繳單？還好當時收據有留著，比對了一下罰單號碼（紅圈）是一樣的，於是打電話給監理站。對方服務人員劈頭先問車牌號碼，我也報給對方，說有一筆去年的還沒繳，於是我又說明去年就繳掉了（橘圈），也跟服務人員說罰單號碼跟收據單號，服務人員再查詢一下，說有這筆收據資料，但是沒結案？！

於是服務人員又轉頭去問出納組，最後確定有繳款紀錄，但不知道為什麼沒結案......服務人員也說第一次遇到我家這情況，那如果今天我沒留收據，是不是就得吃啞巴虧，再繳一次？

不少網友在貼文下面留言，「慘！但你至少有留單據，我朋友一條去年６月的超速，繳完了，結果這幾天收到要強制執行，才知道那條居然沒有結案，問題是她沒有留收據......現在不知道該怎麼辦！」沒想到留言馬上就有其他網友表示也有遇過相同的情況，而且還不只一人「我也遇過 6.7年前的，還寄催繳單，好在有留收據習慣，不然又多繳一次！」「這個我之前也遇過催繳通知單，但是已經事隔一年，收據早已經不見無法申訴，所以1200總共繳2次共2400！」「最近一次被強制執行快10張（最久10年前）的路過...前陣子收到催討通知，一次都兩個監理站，同樣的罰單內容要我超商繳費，天知道是不是詐騙集團？然後等著等著就一次強制執行，真的是賊仔政府！」