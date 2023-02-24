嘉義市政府環保局設置在湖子內的環保暫置場，今天中午12點多突然冒火，火勢一發不可收拾，消防局獲報全力灌水滅火中，環保局長李佳禾表示，起火原因還有待調查，但現場堆放龐大資源回收物，加上天乾物燥容易助燃。
環保暫置場約有15公頃面積，近年來資收物愈堆愈多，數量龐大，火警原因目前不明，烈焰延燒，濃煙沖天，消防局據報出動6輛消防車前往滅火，環保局動員多輛怪手開闢防火道，希望控制火勢延燒，但目前還沒辦法撲滅火勢
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嘉義市政府環保局設置在湖子內的環保暫置場，今天中午12點多突然冒火，火勢一發不可收拾，消防局獲報全力灌水滅火中，環保局長李佳禾表示，起火原因還有待調查，但現場堆放龐大資源回收物，加上天乾物燥容易助燃。
環保暫置場約有15公頃面積，近年來資收物愈堆愈多，數量龐大，火警原因目前不明，烈焰延燒，濃煙沖天，消防局據報出動6輛消防車前往滅火，環保局動員多輛怪手開闢防火道，希望控制火勢延燒，但目前還沒辦法撲滅火勢
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