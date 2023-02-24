交通局長謝銘鴻也強調，4縣市會研擬好一套機制再對外說明，不會讓使用者有空窗期。（李奇叡攝）

行政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃推1200元通勤套票，1個月內能無限次搭乘公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車。台北市長蔣萬安今透露，1280雙北月票一定會有退場的配套措施，避免民眾權益受損。交通局長謝銘鴻也強調，4縣市會研擬好一套機制再對外說明，不會讓使用者有空窗期。

蔣萬安今出席交通會報，會前受訪時表示，感謝中央昨拍板1200交通月票，也謝謝交通部長王國材的溝通協調，這部分台北當然非常樂見，其實很早就開始希望能納入其他運具，推出1200月票減輕民眾通勤的負擔。她也說，希望在財務部分能有永續規畫，目前規畫為3年，3年後還是希望中央能有完整的補助方案。

蔣萬安也說，公路、台鐵部分是中央管轄的，希望中央應該要全額補助，關於機器設備的部分，也應該全額補助，「希望中央能聽到地方的聲音」。另外他指出，1280月票退場一定會有相關配套，不讓民眾權益受損。

謝銘鴻則說，基北北桃4縣市對於1200交通月票都是樂觀其成，目前雙北1280月票最高每月使用量是34萬張，若加入國道、台鐵，預估未來4縣市會有高達76萬張的使用量，因此財務補貼預算，預估中央負擔55億、地方負擔26億元，但26億元對地方是滿大負擔，4縣市都還是呼籲中央能夠多幫忙，在國道客運及台鐵部分能全額補助。

若中央未在26億的負擔上挹注補助，謝銘鴻表示並未精準估算台北需負擔多少，因為牽涉到4個縣市的各種運具補貼，不管長途客運、台鐵，乃至到台北捷運，要用什麼方式來做清分，未來會再作進一步的細算。

謝銘鴻說明，雙北1280月票的經費是動用台北市停車管理基金，推出1200月票會增加預算，不排除繼續用停管基金來支應，甚至若議會支持，也會編入公務預算，這部分會再跟財政、主計單位研究。他強調，1200月票增加國道客運、台鐵，吸引力滿大，交通部公路總局也預估增加5％的吸引量，北市是在這樣的基礎之下，換算預期成長使用量，再去計算財務，朝這個目標努力。

謝銘鴻也說，針對1200月票中央會訂定補助作業要點，等到公布實施以後，北市府會隨即來提出企畫書向中央申請，盡量朝7月上路的目標來努力，但前提是所有的清分、設備、人力都能有所準備，這部分會盡快達成，以爭取市民權益為最優先目標。

至於1280月票退場，謝銘鴻說，1200月票上路會無縫接軌，讓民眾權益不受損，這次特別條例通過3年預算，因此呼籲中央能有一個長期規劃，不管編列公務預算或往後修法，能有特別基金的制度能夠長遠穩定運作下去，因此這裡面牽涉業者成本投入、民眾搭乘習慣，因此要長期慎重考量，財源穩定才是根本。

謝銘鴻指出，會針對目前使用1280月票的民眾設立退票機制，不會讓這些市民有空窗期，目前知道的機制，是會按照天數比例來退費，但也會產生一個問題，就是這麼大的退費量要去哪邊退費？4個縣市會共同協商，研擬後再對外說明。他也呼籲中央要有長期規畫，無論是編列公務預算或是修法，或有特別基金讓這個制度能長遠、穩定地運作，因為這牽涉到業者成本投入、老百姓的習慣，得慎重考量，「財源穩定才是根本」。