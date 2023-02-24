職災勞工復原之路常遇困境，奇美醫學中心提供一條龍及個人化服務，統計職災勞工復工率近9成。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

奇美醫學中心、柳營奇美醫院雙雙通過「職災職能復健專責醫院」，今天揭牌。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

從事作業員的54歲莊先生某次操作機台時，雙手不慎捲入機台滾輪，右手食指、中指、無名指、小指及左手食指均截指，歷經多次手術治療、復健仍難以再續任原職務機台操控作業，在雇主支持下調配新職務，順利復工且表現良好。奇美醫學中心統計，經提供一條龍及個人化服務，協助職災勞工復健達近9成復工率。

根據勞動部勞工保險局統計110年勞工保險職業災害現金給付人次，全台5萬428人次，台南則為4167人次。奇美醫學中心復健部職能治療師張又方表示，奇美醫學中心從2017年至2022年累計服務148位職災勞工，接案時平均年齡40.1歲，男性占64.2％，女性35.8％，職災發生原因執行職務占52.7％，通勤交通事故47.3％。

至於職災受傷部位上肢占比為64.2％、下肢占比為21.6％，其中包含骨折、截肢、肌腱斷裂、燒燙傷等；上肢及下肢皆損傷占比為4.1％；其他部位為10.1％。目前成功復工人數130位，復工比例高達89％。

奇美醫學中心與柳營奇美醫院為協助職災勞工傷病後，盡速重返工作崗位，減少直接回到工作崗位面臨的挑戰及預防再次傷害，奇美醫學中心2017年起承接勞動部職業安全衛生署補助的職災勞工工作能力評估及強化計畫；柳營奇美醫院去年7月加入，以「一元化」及量身訂作「個人化」整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整、全面性醫療照護，協助職災勞工盡早重返職場。

奇美醫學中心、柳營奇美醫院雙雙通過「職災職能復健專責醫院」，今天揭牌，將結合政府連結社會資源，建構跨領域團隊「最大化職災勞工福祉」，協助申請「職災勞工參加工作強化訓練交通補助」，按實際次數核給每人每次交通費補助100元。職能復健期間可向主管機關申請職能復健津貼，以投保薪資分級表第一等級百分之60，除以30日額標準發給，發給日數最長180日。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，奇美醫針對職災勞工提供個案管理與追蹤服務，於醫療復健穩定後銜接安排職能復健，強化銜接生理及心理的工作能力，讓復健過程更有效率。