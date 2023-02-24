228連假明日開始，高雄警方將於25日展開酒駕大執法，呼籲民眾勿酒後開車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

228連假明日起跑，高市警將於25日起，啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，規畫日夜間「多點式路檢」大執法，杜絕民眾酒駕；也令針對市內西子灣、駁二、岡山之眼、南橫梅山口等11處風景區預計有大量車潮，將加派警力疏導，確保周邊交通平順。

警方指出，連假期間適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，致使民眾聚會飲酒機會增加。未杜絕酒駕發生，警方將在25日起，17個所屬分局連續3天啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，規畫日夜間「多點式路檢」大執法。

警方表示，多點式路檢針對危害性較大汽車列為重點攔查對象，除汽機車酒駕外，微型電動二輪車及慢車，亦加強攔查、取締，呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後開車。

此外，連假期間，警方將針對駁二特區、西子灣、壽山動物園、旗津風景區、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、藤枝二集團櫻花公園等11大風景區，將加派警力疏導交通、強力取締交通違規，確保景區周邊交通平順。